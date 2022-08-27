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Помощник президента: Армения занимается дезинформацией, манипулированием

Помощник президента: Армения занимается дезинформацией, манипулированием "Армения проводит широкую пропаганду, занимается дезинформацией, манипулированием, предоставляет недостоверную информацию, вводя мировую общественность в заблуждение".
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 16:27
Помощник президента: Армения занимается дезинформацией, манипулированием

"Армения проводит широкую пропаганду, занимается дезинформацией, манипулированием, предоставляет недостоверную информацию, вводя мировую общественность в заблуждение".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Переход накануне центра города Лачын под контроль Азербайджанской армии, дислокация подразделений нашей армии в селах Забух и Сус, передача этих территорий под полный контроль нашей страны еще раз подтверждает, что господин президент хорошо знает, что, когда и как делать, приближает наш народ к этим целям, используя политические, дипломатические, военные возможности и другие ресурсы нашей страны. Своей вчерашней публикацией в Twitter господин президент вновь подарил каждому гражданину Азербайджана радость победы", - сказал Х.Гаджиев.

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Версия на английском языке Presidential Aide: 'There is widespread propaganda, misinformation, and manipulation by Armenia'
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan tərəfindən geniş təbliğat aparılır, dezinformasiyalar, manipulyasiyalar var"

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