Помощник президента: Армения занимается дезинформацией, манипулированием

"Армения проводит широкую пропаганду, занимается дезинформацией, манипулированием, предоставляет недостоверную информацию, вводя мировую общественность в заблуждение".

"Армения проводит широкую пропаганду, занимается дезинформацией, манипулированием, предоставляет недостоверную информацию, вводя мировую общественность в заблуждение".

Как передает командированный в Шушу сотрудник Report, об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Переход накануне центра города Лачын под контроль Азербайджанской армии, дислокация подразделений нашей армии в селах Забух и Сус, передача этих территорий под полный контроль нашей страны еще раз подтверждает, что господин президент хорошо знает, что, когда и как делать, приближает наш народ к этим целям, используя политические, дипломатические, военные возможности и другие ресурсы нашей страны. Своей вчерашней публикацией в Twitter господин президент вновь подарил каждому гражданину Азербайджана радость победы", - сказал Х.Гаджиев.