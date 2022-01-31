Эльчин Амирбеков: Азербайджан создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе

09:43

Положив конец оккупации, Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении".

По его словам, потребуется много усилий для достижения этой цели.

"Женщины играют очень важную роль в постконфликтный период. Им также принадлежит особая роль в оздоровлении общества", - сказал он.

По словам Амирбекова, предлагая Армении мир Азербайджан, хочет предотвратить новые жертвы.

Он сообщил, что в освобожденных районах ведутся масштабные работы по восстановлению населенных пунктов для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев, уже готовы генпланы нескольких городов.