Эльчин Амирбеков: Азербайджан создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе

Положив конец оккупации, Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении".
По его словам, потребуется много усилий для достижения этой цели.
"Женщины играют очень важную роль в постконфликтный период. Им также принадлежит особая роль в оздоровлении общества", - сказал он.
По словам Амирбекова, предлагая Армении мир Азербайджан, хочет предотвратить новые жертвы.
Он сообщил, что в освобожденных районах ведутся масштабные работы по восстановлению населенных пунктов для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев, уже готовы генпланы нескольких городов.