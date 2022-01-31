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Эльчин Амирбеков: Азербайджан создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе

Эльчин Амирбеков: Азербайджан создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе 09:43
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 09:54
Эльчин Амирбеков: Азербайджан создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе

Положив конец оккупации, Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и создал реальность, способствующую миру на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении".

По его словам, потребуется много усилий для достижения этой цели.

"Женщины играют очень важную роль в постконфликтный период. Им также принадлежит особая роль в оздоровлении общества", - сказал он.

По словам Амирбекова, предлагая Армении мир Азербайджан, хочет предотвратить новые жертвы.

Он сообщил, что в освобожденных районах ведутся масштабные работы по восстановлению населенных пунктов для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев, уже готовы генпланы нескольких городов.

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Версия на английском языке Assistant to the First Vice President: Azerbaijan created reality that leads to peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Birinci vitse-prezidentin köməkçisi: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhə yol açan reallıq yaradıb”

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