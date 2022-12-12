Помощник Гейдара Алиева: Запомнил его мужественным и решительным человеком

О мужественности и решительности Гейдара Алиева в период его работы в Москве на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР рассказал его тогдашний помощник Владимир Ухов.

О мужественности и решительности Гейдара Алиева в период его работы в Москве на посту первого заместителя председателя Совета Министров СССР рассказал его тогдашний помощник Владимир Ухов.

Как сообщает российское бюро Report, В.Ухов поделился своими воспоминаниями о тех пяти годах, что он работал с Гейдаром Алиевым.

"С Гейдаром Алиевичем мне довелось работать почти пять лет. Это была "кремлевская пятилетка", как он сам ее называл. Тогда мне доводилось ежедневно с ним встречаться, выполнять его поручения. У меня отложились в памяти мужественность и решительность Гейдара Алиевича. Это проявилось как при решении больших и серьезных вопросов, так и в малых делах. В этом была особенность его личности, для него не существовало мелочей", - сказал В.Ухов.

В. Ухов поделился воспоминаниями о том, как общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев проявил себя в ходе трагических событий, когда потерпел крушение пароход "Адмирал Нахимов". По его словам, несмотря на высокую должность, он жил в обычной гостинице, питался вместе со всеми, при этом тратил все свои силы на помощь пострадавшим и семьям погибших и пропавших без вести.

"Он весь осунулся, как-то потемнел. Видно было, что он сопереживал людям, которые ждали вестей от своих близких", - рассказал он. -"Мне довелось быть вместе с ним почти три недели, поскольку я сам моряк дальнего плавания. Довелось видеть, как он все эти дни пытался помочь тем, кого спасли, или обеспечить продуктами питания, жильем родственников, которые приехали в Новороссийск в поисках родных, как он сопереживал людям, разговаривал с ними, поддерживал. Думаю, это кораблекрушение прошло через его сердце и оставило рубец на всю жизнь".