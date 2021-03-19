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Помилованный президентом: И Карабах, и мой родной Физули, и я свободны

Помилованный президентом: И Карабах, и мой родной Физули, и я свободны Выражаю глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 12:32
Помилованный президентом: И Карабах, и мой родной Физули, и я свободны
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"Помилование в дни праздника Новруз стало для меня двойным праздником. После освобождения наших земель, долгие годы находившихся под оккупацией, это будет первый Новруз".

Об этом Report сообщил житель села Алханлы Физулинского района Вюсал Гурбанов, помилованный и освобожденный из колонии № 6.

В.Гурбанов поблагодарил главу государства за помилование:
"И Карабах, и мой родной Физулинский район, и я свободны. Освобождение в эти радостные дни вызвало во мне еще большую радость. Выражаю глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за подаренную мне радость".

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Версия на азербайджанском языке Əfv olunan məcburi köçkün: "Artıq doğma rayonum da, özüm də azadam"

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