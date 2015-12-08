​Поменяли председателя одной из районных организаций ПЕА

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Прошла VI внеочередная конференция кянгярлинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, на конференции выступил исполнительный секретарь организации ПЕА Нахчыванской АР, депутат Верховного меджлиса Нахчыванской АР Анар Ибрагимов.

Было отмечено, что в целях обеспечения деятельности руководящих органов кянгярлинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" председателем организации ПЕА Нахчыванской Автономной Республики было подписано соответствующее решение: "Согласно решению проводится VI внеочередная конференция кянгярлинской районной организации ПЕА".

На внеочередной конференции избраны члены состоящей из 19-ти человек кянгярлинской районной организации ПЕА, Правления в составе 9 человек, а также члены контрольно-ревизионной группы, Совета женщин, Правления Молодежного объединения.

Депутат Верховного меджлиса Нахчыванской АР Севда Гулиева была избрана председателем кянгярлинской районной организации ПЕА. Она выразила участникам конференции признательность за оказанное доверие и заверила, что приложит все силы для выполнения возложенной на нее достойной и ответственной работы.

Отметим, что кянгярлинская районная организация ПЕА была учреждена 14 июля 2004 года. Прежним председателем организации был Фазиль Аббасов.