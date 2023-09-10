Полпред президента Азербайджана в Нахчыване поинтересовался ситуацией на госгранице

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли поинтересовался ситуацией на нахчыванском направлении государственной границы.
Как сообщает местное бюро
Ф.Наджафли встретился в штабе армии с генеральным директором турецкой компании Aselsan Ахметом Акйолу, который находится с визитом в Нахчыванской АР.
В ходе встречи была представлена информация о совместной деятельности и реализуемых проектах, состоялся обмен мнениями по развитию и дальнейшему расширению сотрудничества.