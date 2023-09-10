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Полпред президента Азербайджана в Нахчыване поинтересовался ситуацией на госгранице

Полпред президента Азербайджана в Нахчыване поинтересовался ситуацией на госгранице Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, прибыв 9 сентября в штаб Отдельной Общевойсковой Армии, поинтересовался случаями нарушения режима прекращения огня и принятыми мерами в рез
Внутренняя политика
10 сентября 2023 г. 15:58
Полпред президента Азербайджана в Нахчыване поинтересовался ситуацией на госгранице

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли поинтересовался ситуацией на нахчыванском направлении государственной границы.

Как сообщает местное бюро Report, полпред главы государства посетил штаб Отдельной общевойсковой армии, где ознакомился с ситуацией на фоне возросшей напряженности на государственной границе в результате участившихся военных провокаций ВС Армении, а также был проинформирован о принятых мерах.

Ф.Наджафли встретился в штабе армии с генеральным директором турецкой компании Aselsan Ахметом Акйолу, который находится с визитом в Нахчыванской АР.

В ходе встречи была представлена информация о совместной деятельности и реализуемых проектах, состоялся обмен мнениями по развитию и дальнейшему расширению сотрудничества.

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