Полпред президента Азербайджана в Нахчыване поинтересовался ситуацией на госгранице

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, прибыв 9 сентября в штаб Отдельной Общевойсковой Армии, поинтересовался случаями нарушения режима прекращения огня и принятыми мерами в рез

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР Фуад Наджафли поинтересовался ситуацией на нахчыванском направлении государственной границы.

Как сообщает местное бюро Report , полпред главы государства посетил штаб Отдельной общевойсковой армии, где ознакомился с ситуацией на фоне возросшей напряженности на государственной границе в результате участившихся военных провокаций ВС Армении, а также был проинформирован о принятых мерах.

Ф.Наджафли встретился в штабе армии с генеральным директором турецкой компании Aselsan Ахметом Акйолу, который находится с визитом в Нахчыванской АР.

В ходе встречи была представлена информация о совместной деятельности и реализуемых проектах, состоялся обмен мнениями по развитию и дальнейшему расширению сотрудничества.