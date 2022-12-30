О нас

Фуад Наджафли: Враги настроены против нашей территориальной целостности

Фуад Наджафли: Враги настроены против нашей территориальной целостности К сожалению, при нынешнем миропорядке мы встречаемся с проявлениями политики двойных стандартов, и некоторые силы враждебно настроены против нашей территориальной целостности.
Внутренняя политика
30 декабря 2022 г. 23:26
Фуад Наджафли: Враги настроены против нашей территориальной целостности

К сожалению, при нынешнем миропорядке мы встречаемся с проявлениями политики двойных стандартов, и некоторые силы враждебно настроены против нашей территориальной целостности.

Как передает Report, об этом на встрече с семьями шехидов и участниками войны заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской автономной республике Фуад Наджафли.

Он отметил, что с первых дней независимости Азербайджана враги выступали с преступными притязаниями на территориальную целостность страны, на что участники как первой, так и второй карабахских войн дали достойный отпор.

Ф.Наджафли сказал, что фундамент армейского строительства был заложен Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в Нахчыване.

"Меня переполняло чувство гордости после ознакомления с условиями в воинских частях отдельной общевойсковой армии, так как первые шаги в этом направлении были сделаны именно здесь.

Первая карабахская война выдалась для нас тяжелой. Однако впоследствии доблестная азербайджанская армия разбила в пух и прах пропагандистский миф врага, представляющего себя в качестве "героического народа". Отныне в мире все знают, что они из себя представляют.

И сегодня политика президента нацелена на защиту территориальной целостности страны", - сказал полномочный представитель.

По словам Ф.Наджафли, глава государства ведет принципиальную политику, направленную на улучшение социального обеспечения семей шехидов и участников войны.

"И как продолжение мер, предпринимаемых для улучшения соцобеспечения, сегодня вам предоставляются квартиры и автомобили. Это является наглядным свидетельством государственной заботы", - заключил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsi: "Ərazi bütövlüyümüzə yenə də düşmən gözü ilə baxan qüvvələr var"

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi