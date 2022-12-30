Фуад Наджафли: Враги настроены против нашей территориальной целостности

К сожалению, при нынешнем миропорядке мы встречаемся с проявлениями политики двойных стандартов, и некоторые силы враждебно настроены против нашей территориальной целостности.

К сожалению, при нынешнем миропорядке мы встречаемся с проявлениями политики двойных стандартов, и некоторые силы враждебно настроены против нашей территориальной целостности.

Как передает Report , об этом на встрече с семьями шехидов и участниками войны заявил полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской автономной республике Фуад Наджафли.

Он отметил, что с первых дней независимости Азербайджана враги выступали с преступными притязаниями на территориальную целостность страны, на что участники как первой, так и второй карабахских войн дали достойный отпор.

Ф.Наджафли сказал, что фундамент армейского строительства был заложен Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в Нахчыване.

"Меня переполняло чувство гордости после ознакомления с условиями в воинских частях отдельной общевойсковой армии, так как первые шаги в этом направлении были сделаны именно здесь.

Первая карабахская война выдалась для нас тяжелой. Однако впоследствии доблестная азербайджанская армия разбила в пух и прах пропагандистский миф врага, представляющего себя в качестве "героического народа". Отныне в мире все знают, что они из себя представляют.

И сегодня политика президента нацелена на защиту территориальной целостности страны", - сказал полномочный представитель.

По словам Ф.Наджафли, глава государства ведет принципиальную политику, направленную на улучшение социального обеспечения семей шехидов и участников войны.

"И как продолжение мер, предпринимаемых для улучшения соцобеспечения, сегодня вам предоставляются квартиры и автомобили. Это является наглядным свидетельством государственной заботы", - заключил он.