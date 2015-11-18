Полностью сформировано руководство Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики пятого созыва и комитетов - СПИСОК

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась первая сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики пятого созыва.

Как сообщает Report, на сессии председательствовал избранный от Юхары Дашарского избирательного округа №12 Талыбов Тариель Гесуйнали оглу.

На заседании была выдвинута кандидатура Васифа Талыбова на пост председателя Меджлиса. Васиф Талыбов избран председателем Верховного Меджлиса путем открытого голосования. Затем Зейналов Азер Ядулла оглу от Шарурского городского избирательного округа №10 был избран первым заместителем председателя, а Сеидов Миргашим Ахмед оглу от Мазранского избирательного округа №21 - заместителем председателя.

На сессии также были определены председатели, заместители председателей и члены комитетов:

I. Комитет по вопросам правовой политики и государственному строительству

1. Сафарли Гаджифахраддин Яхья оглу – председатель

2. Бабаев Амир Бахшали оглу – заместитель

3. Джафарли Эльман Юсиф оглу – член

4. Ибрагимов Гадир Аббас оглу – член

5. Нифталиев Гусейн Асрафиль оглу – член

6. Мамедли Туран Баймамед гызы – член

7. Аллахвердиева Аида Магеррам гызы – член

II. Комитет по экономической политике

1. Зейналов Азер Ядулла оглу – председатель

2. Мамедов Назим Мамед оглу – заместитель

3. Мохбалиев Тельман Али оглу – член

4. Мамедов Иса Мустафа оглу – член

5. Гасымов Ариф Микаил оглу – член

6. Аббасов Магеррам Гусейн оглу – член

7. Гулиева Севда Рустам гызы – член

8. Велиев Муса Мамед оглу – член

III. Комитет по вопросам аграрной политики, природных ресурсов, энергетики и экологии

1. Сеидов Миргашим Ахмед оглу – председатель

2. Талыбов Тариель Гесуйнали оглу – заместитель

3. Бабабейли Назим Сафарали оглу – член

4. Алиев Тахир Рза оглу – член

5. Алиева Вюсала Абазар гызы – член

6. Фараджов Фарадж Рза– член

7. Джафарлм Ахад Мамед оглу – член

IV. Комитет по вопросам социальной политики, науки, образования и культуры

1. Магеррамов Салех Гейдар оглу – председатель

2. Гасанли Орудж Гафар оглу – заместитель

3. Гашимли Гусейн Мамед оглу – член

4. Алиев Исмаиль Исрафиль – член

5. Мустафаева Ильхама Рафиг гызы – член

6. Рзаев Гурбат Исмаил оглу – член

7. Дуньямалыев Гочали Иса – член

8. Аллахвердиева Хабиба Рашад гызы – член

V. Комитет местного самоуправления

1. Бабаев Тофиг Сулейман оглу – председатель

2. Мамедов Намиг Газанфар оглу – заместитель

3. Зейналов Эльдар Ахад оглу – член

4. Мамедов Ризван Тамо оглу – член

5. Алиев Асим Едияр оглу – член

6. Тагиев Асеф Таги – член

7. Мамедов Этимад Джафар – член

VI. Комитет по правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям

1. Ибрагимов Анар Адиль оглу – председатель

2 Рзаева Язгюль Гасанали – заместитель

3. Мамедова Егяна Гурбан гызы– член

4. Талыбов Сеймур Васиф оглу – член

5. Азимов Бахруз Нураддин оглу – член

6. Исмаилов Джаби Азиз – член

7. Гасанов Нусрат Фирудин оглу – член

Отметим, что член Комитета по правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям Талыбов Сеймур является сыном Васифа Талыбова.