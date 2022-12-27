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Полномочный представитель: В законодательных актах, принятых Верховным Меджлисом Нахчывана, есть недостатки

Полномочный представитель: В законодательных актах, принятых Верховным Меджлисом Нахчывана, есть недостатки "Верховный Меджлис Нахчывана продолжит свою деятельность. Там будут проводиться обсуждения, приниматься законодательные акты. К сожалению, в Нахчыванской Автономной Республике (в Верховном Меджлисе - ред.) есть ряд недостатков, связанных с принятыми закон
Внутренняя политика
27 декабря 2022 г. 13:43
Полномочный представитель: В законодательных актах, принятых Верховным Меджлисом Нахчывана, есть недостатки

"Верховный Меджлис Нахчывана продолжит свою деятельность. Там будут проводиться обсуждения, приниматься законодательные акты. К сожалению, в Нахчыванской Автономной Республике (в Верховном Меджлисе - ред.) есть ряд недостатков, связанных с принятыми законодательными актами”.

Как сообщает Report, об этом в интервью ”Real TV“ высказал полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

По его словам, в результате этих нарушений механизм функционирования законодательных актов на местах не регулируется должным образом: ”Эти вопросы будут рассмотрены Верховным Меджлисом Нахчывана, поскольку они не находятся в компетенции представительского офиса".

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Версия на азербайджанском языке Səlahiyyətli nümayəndə: “Naxçıvan Ali Məclisində qəbul edilmiş qanun aktlarında nöqsanlar var”

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