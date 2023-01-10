Полномочный представитель президента в Нахчыване дал поручения в связи с Зангезурским коридором

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на прошедшей сегодня девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва дал госструктурам поручения в связи с Зангезурским ко

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на прошедшей сегодня девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва дал госструктурам поручения в связи с Зангезурским коридором.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам депутат Верховного меджлиса Эхтимад Мамедов.

По его словам, президент Ильхам Алиев предпринимает значимые шаги по открытию Зангезурского коридора: "Полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли также поручил всем управлениям, учреждениям и организациям в Автономной Республике усилить деятельность в этом направлении".

Напомним, что в ходе сессии были обсуждены итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждены бюджеты Нахчыванской АР, Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 декабря прошлого года Фуад Наджафли назначен полномочным представителем президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.