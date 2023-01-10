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Полномочный представитель президента в Нахчыване дал поручения в связи с Зангезурским коридором

Полномочный представитель президента в Нахчыване дал поручения в связи с Зангезурским коридором Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на прошедшей сегодня девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва дал госструктурам поручения в связи с Зангезурским ко
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 16:00
Полномочный представитель президента в Нахчыване дал поручения в связи с Зангезурским коридором

Полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР Фуад Наджафли на прошедшей сегодня девятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва дал госструктурам поручения в связи с Зангезурским коридором.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам депутат Верховного меджлиса Эхтимад Мамедов.

По его словам, президент Ильхам Алиев предпринимает значимые шаги по открытию Зангезурского коридора: "Полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли также поручил всем управлениям, учреждениям и организациям в Автономной Республике усилить деятельность в этом направлении".

Напомним, что в ходе сессии были обсуждены итоги социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики в 2022 году, утверждены бюджеты Нахчыванской АР, Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2023 год.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 22 декабря прошлого года Фуад Наджафли назначен полномочным представителем президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.

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Версия на английском языке President's plenipotentiary representative gives instructions to institutions in Nakhchivan on Zangazur Corridor
Версия на азербайджанском языке Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Naxçıvandakı qurumlara tapşırıq verib

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