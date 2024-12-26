Политпартии Азербайджана выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Политические партии Азербайджана выступили с заявлением в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане.

Политические партии Азербайджана выступили с заявлением в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, заявление подписали 24 политические партии страны.

"Трагическая гибель и ранения людей в результате крушения 25 декабря 2024 года пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" глубоко опечалили весь наш народ. В связи с произошедшим президент Азербайджана Ильхам Алиев отложил визит в РФ, срочно вернулся в страну и провел оперативное совещание по устранению последствий и расследованию причин катастрофы. Соответствующими распоряжениями главы государства создана государственная комиссия для расследования причин катастрофы, оказания помощи семьям погибших и пострадавших, а также решения вопросов, связанных с иностранными гражданами, пострадавшими в результате катастрофы, в стране объявлен однодневный траур", - говорится в заявлении.

Представители партий выразили уверенность в том, что уполномоченные государственные структуры в кратчайшие сроки расследуют последствия катастрофы, предоставят общественности подробную информацию, пострадавшим будет оказана необходимая государственная забота.

"Выражаем соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе, желаем скорейшего выздоровления раненым. В столь тяжелые дни мы находимся рядом с нашим народом и государством, осуждаем попытки некоторых кругов превратить это трагическое событие в предмет политических спекуляций, призываем граждан и всех азербайджанцев мира к солидарности", - говорится в заявлении.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.