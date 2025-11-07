Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

Политические партии Азербайджана выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины Дня Победы.

Как передает Report, в документе подчеркивается, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне стала символом единства народа и силы государства, открыв новую страницу в истории страны.

Авторы заявления отметили, что эта победа не только восстановила территориальную целостность Азербайджана, но и вновь возродила чувство национальной гордости.

В совместном обращении партии поздравили граждан Азербайджана и соотечественников за рубежом с годовщиной исторической победы и призвали к дальнейшему укреплению национального единства во имя сильного и процветающего государства.

"Эта славная страница, подаренная истории государственности азербайджанским народом, азербайджанской армией и президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в столь непростое и полное опасностей время мировой истории, будет вечной", - говорится в заявлении.

Документ подписали представители 23 политических партий, действующих в Азербайджане.