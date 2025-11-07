Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 10:56
    Политпартии Азербайджана приняли совместное заявление по случаю 5-й годовщины Дня Победы

    Политические партии Азербайджана выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины Дня Победы.

    Как передает Report, в документе подчеркивается, что победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне стала символом единства народа и силы государства, открыв новую страницу в истории страны.

    Авторы заявления отметили, что эта победа не только восстановила территориальную целостность Азербайджана, но и вновь возродила чувство национальной гордости.

    В совместном обращении партии поздравили граждан Азербайджана и соотечественников за рубежом с годовщиной исторической победы и призвали к дальнейшему укреплению национального единства во имя сильного и процветающего государства.

    "Эта славная страница, подаренная истории государственности азербайджанским народом, азербайджанской армией и президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в столь непростое и полное опасностей время мировой истории, будет вечной", - говорится в заявлении.

    Документ подписали представители 23 политических партий, действующих в Азербайджане.

    политические партии совместное заявление День Победы Путь к Победе
    Azərbaycandakı siyasi partiyalar Zəfər Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar birgə bəyanat yayıb

    Последние новости

    11:28

    В Азербайджане создают первый национальный языковой корпус

    Наука и образование
    11:26
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция "По следам Победы - к зеленому будущему"

    Карабах
    11:17

    В Тбилиси арестован еще один человек по делу о насилии против азербайджанцев

    В регионе
    11:16

    Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест 17 футбольных судей

    Футбол
    11:13

    С месторождения Нефтяные камни до сих по добыто около 182 млн тонн нефти

    Энергетика
    11:12

    Натиг Мамедли: Медиа играют ключевую роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа
    11:02

    Air Astana приобретет 18 самолетов Boeing до 2035 года

    В регионе
    11:00

    Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тонн

    Энергетика
    10:59
    Фото

    В бакинском метро введены в эксплуатацию три новых состава

    Инфраструктура
    Лента новостей