Политолог: В период пребывания Гейдара Алиева на посту первого секретаря Азербайджан добился больших успехов

"Сегодня годовщина избрания общенационального лидера Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Великий лидер был избран на эту должность на пленуме ЦК Компартии 14 июля 1969 года".

Сегодня годовщина избрания общенационального лидера Гейдара Алиева первым секретарем ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Великий лидер был избран на эту должность на пленуме ЦК Компартии 14 июля 1969 года.

Об этом сказал Report политолог Фуад Ахундов.

По его словам, когда в 1969 году к власти пришел Гейдар Алиев, Азербайджанская ССР была полностью аграрной страной.

"Однако за 14 лет, в течение которых общенациональный лидер работал первым секретарем до 1982 года, Азербайджан стал индустриально-аграрной республикой, страна добилась больших успехов. Так, в 1969-1982 годах свыше 15 тысяч азербайджанских студентов были направлены на обучение в передовые вузы СССР. В то же время, число больничных коек в Азербайджане увеличилось с 46,4 тыс до 62,2 тыс, а количество женских больниц, детских поликлиник и амбулаторий было доведено с 293 до 949", - подчеркнул политолог.

Ф.Ахундов сказал, что великий лидер уделял большое внимание и заботу повышению научного и культурного уровня народа.

"В 1969-1982 годах в Азербайджане действовало 1 155 библиотек, 1 316 клубов, 849 общеобразовательных школ. Помимо этого, показатель питьевого водоснабжения республики был увеличен с 346 млрд до 698 млрд кубометров. К примеру, если в 1883-1969 годах в Азербайджане было построено и введено в эксплуатацию 28 электростанций, то в 1969-1982 годах это число было увеличено до 39, их общая мощность была повышена на 40%. Каждый третий гражданин Азербайджана переезжал в новую квартиру в течение 14 лет. Если до 1969 года в Азербайджане было построено 735 крупных промышленных объектов, то в период пребывания Гейдара Алиева у власти их число было увеличено до 1 048. В то же время, общенациональный лидер, проявив исключительное политическое мастерство, смог обратить вспять поток подземных и наземных ресурсов Азербайджана, которые годами грабились и вывозились в центр, и направить их на развитие республики и обеспечение благосостояния народа", - отметил Ф.Ахундов.

Он добавил, что, вернувшись к власти в 1993 году, Гейдар Алиев предотвратил исчезновение независимого Азербайджана с политической карты мира и заложил основу для будущего развития.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает путь общенационального лидера. Наша страна сегодня экономически развита. В настоящее время Азербайджан в числе передовых стран мира. Именно в результате успешной политики были освобождены наши земли, находившиеся под оккупацией на протяжении почти 30 лет", - подытожил политолог.