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Политолог: Российские силовики перечеркивают соглашение о союзническом взаимодействии между Баку и Москвой

Политолог: Российские силовики перечеркивают соглашение о союзническом взаимодействии между Баку и Москвой Российские силовые структуры перечеркивают декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 12:43
Политолог: Российские силовики перечеркивают соглашение о союзническом взаимодействии между Баку и Москвой

Российские силовые структуры перечеркивают декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией.

Такое мнение выразил Report политолог Фикрет Садыгов.

Он сообщил, что последние события в России нанесли ущерб двусторонним отношениям.

"Между Азербайджаном и Россией подписан ряд соглашений, а также декларация о союзническом взаимодействии. Непонятно, почему после стольких документов азербайджанцы подвергаются давлению в России. Силовые структуры РФ перечеркивают эти соглашения. Такие действия не могут совершаться самовольно. Вероятно, силовики получили определенные инструкции, и дали им такие указания в верхних эшелонах власти. Это удар по двусторонним отношениям. Возможно, кого-то раздражает независимая политика Азербайджана. Но это реальность, и они должны принять ее, извиниться за произошедшие события и дать разъяснения", - подчеркнул Ф.Садыгов.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: Azərbaycan və Rusiya arasındakı müttəfiqlik sazişinin üzərindən xətt çəkilib

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