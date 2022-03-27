Политолог: Поведение миротворцев сводит к нулю лимит доверия к России в Азербайджане

”Уже с первого предложения известного бюллетеня Министерства обороны России грубо нарушены преамбула и соответствующие пункты заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией, а также Декларации о союзническом взаимодейс

”Уже с первого предложения известного бюллетеня Министерства обороны России грубо нарушены преамбула и соответствующие пункты заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией, а также Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года между Азербайджаном и Россией".



Об этом Report сказал политолог Эльчин Мирзабейли.



По его словам, по сути, всем известно, что на территории Азербайджана нет административно-территориального единицы под названием “Нагорный Карабах”: “В целом, использование словосочетания "Нагорный Карабах" может быть воспринято как стимулирование и, следовательно, поддержка сепаратизма. Российская сторона взяла на себя ряд обязательств в соответствии с двусторонней декларацией, подписанной с Азербайджаном. И это, разумеется, взаимные обязательства. То есть, страны должны сообща вести борьбу с сепаратизмом, предотвращать угрозы”.



Политолог отметил, что в первом предложении бюллетеня Минобороны России населенные пункты, входящие в международно-признанные границы Азербайджана, являющиеся неотъемлемыми территориями Азербайджана, названы “территорией Нагорного Карабаха”: “Это противоречит как соответствующим положениям Устава ООН, так и вышеупомянутым документам, и расценивается как недопустимое поведение, ставящее под сомнение территориальную целостность Азербайджана, являясь вопиющим проявлением лицемерия. Армянские вооруженные силы давно должны были быть выведены с азербайджанских территорий. Однако до сих пор армянские сепаратисты, их террористические бандформирования находятся под покровительством непосредственного командования временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворцев, и создают угрозу гражданам Азербайджана. Азербайджан имеет полное право провести на своей территории любую военную операцию и, используя права, вытекающие из принципов Декларации 10 ноября, очистить свои земли от армянских бандформирований".

Эльчин Мирзабейли подчеркнул, что попытка выдать находящиеся на наших территориях армянские незаконные вооруженные формирования за “нагорно-карабахские вооруженные формирования” отнюдь не красит Министерство обороны России и временно дислоцированных на территории Азербайджана миротворцев: "Они не только не выполняют принципы трехстороннего заявления, но и действуют вразрез положениям союзнической декларации, подписанной президентами России и Азербайджана. Позиция Министерства обороны России и поведение миротворческой миссии, которая служит всему, кроме мира, сводит к нулю лимит доверия к этой стране в Азербайджане.



Отметим, что Министерство обороны Азербайджана призвало Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение «Нагорный Карабах» и правильно указывать название территорий Азербайджана.