Политика Армении непонятна, по-видимому, мира они не хотят

"Политика, проводимая Арменией очень запутанная и непонятная. У этого государства как во внутренней, так и во внешней политике нет никаких нормально и легко разрешаемых приоритетных целей".

"Политика, проводимая Арменией очень запутанная и непонятная. У этого государства как во внутренней, так и во внешней политике нет никаких нормально и легко разрешаемых приоритетных целей".

Этими мыслями с Report поделился политолог Тофик Аббасов.

По его словам, армяне и сами не понимают, чего хотят: "Если посмотреть на заседания правительства Армении, можно увидеть, что обсуждения довольно абстрактные. Все это позволяет говорить, что Армения – государство, потерявшее свою субъективность, а ключи и рычаги управления находятся не в Ереване. И сейчас за последними столкновениями мы видим сторонний след".

Политолог отметил, что явно видно использование сторонними силами Армении как инструмента и тем самым создание напряженности, повышения давления на Азербайджан и Турцию, попытки участвовать в мирном процессе: "После 44-дневной войны Азербайджан выдвинул инициативу платформы шести. И здесь речь идет о том, чтобы держаться подальше от тенденций к столкновениям, радикальным принципам на Южном Кавказе. Но именно Армения потворствует пытающимся сохранить напряженность в регионе".

Т.Аббасов подчеркнул, что Азербайджанское государство и впредь будет делать все возможное, чтобы его граждане чувствовали себя в безопасности: "Главный смысл независимости и суверенитета состоит в том, что государство не зависит от внешних сил, и самоопределяется. Азербайджан является государством, которое проявляет в регионе свою независимую политическую волю и в то же время желает мира. В предотвращении провокаций Армении на границе с Азербайджаном наша армия выполнила все свои задачи на высоком уровне и достигла поставленных целей".