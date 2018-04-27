Политические партии, последние 4 года не предоставлявшие финотчет в ЦИК

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны политические партии, которые с 2014 года не представляли годовой финотчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Как сообщает Report, это: Партия возрождения и прогресса Азербайджана, Партия национального движения, Партия патриотов Азербайджана.

Партия демократических предпринимателей Азербайджана представила в ЦИК финансовый отчет только за 2014 год.

Напомним, что в 2015 году Кабинет министров внес поправку в "Форму, содержание и правила предоставления финансовых отчетов политических партий". Согласно поправке, политические партии обязаны предоставлять финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не позднее 1 апреля каждого года.

Центральная избирательная комиссия обязана предоставлять информацию о политических партиях, не сдавших в положенный срок годовые финансовые отчеты вместе с аудиторским заключением, в министерство юстиции. Ранее политические партии представляли финотчетность в министерство финансов.