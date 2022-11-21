Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней

Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней.

Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новой редакции законопроекта "О политических партиях".

Согласно проекту, политическая партия должна вернуть взнос, принятый с нарушением требований настоящего Закона, в течение 30 дней со дня его принятия или с даты поступления информации Центральной избирательной комиссии Азербайджана о нарушении требований закона "О принятии пожертвования", а в случае невозможности возврата перечислить его в государственный бюджет.

В первоначальном варианте законопроекта этот срок составлял 15 дней.