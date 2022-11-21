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Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней

Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 12:55
Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней

Политические партии, нарушившие требования о взносах, должны будут вернуть их в течение 30 дней.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новой редакции законопроекта "О политических партиях".

Согласно проекту, политическая партия должна вернуть взнос, принятый с нарушением требований настоящего Закона, в течение 30 дней со дня его принятия или с даты поступления информации Центральной избирательной комиссии Азербайджана о нарушении требований закона "О принятии пожертвования", а в случае невозможности возврата перечислить его в государственный бюджет.

В первоначальном варианте законопроекта этот срок составлял 15 дней.

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Версия на азербайджанском языке İanə ilə bağlı tələbləri pozan siyasi partiyalar onu 30 gün müddətinə geri qaytaracaq

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