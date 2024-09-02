О нас

Политические партии Азербайджана: Выборы в парламент прошли в условиях здоровой конкуренции

Политические партии Азербайджана: Выборы в парламент прошли в условиях здоровой конкуренции Политические партии Азербайджана, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября, выступили с заявлениями, в которых оценили выборы, как прошедшие в условиях здоровой конкуренции.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 13:34
Политические партии Азербайджана: Выборы в парламент прошли в условиях здоровой конкуренции

Политические партии Азербайджана, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября, выступили с заявлениями, в которых оценили выборы, как прошедшие в условиях здоровой конкуренции.

Как сообщает Report, Партия национальной независимости Азербайджана (AMİP) в своем заявлении отмечает, что она участвовала во внеочередных выборах 8 кандидатами. «Председатель партии Ализаде Арзухан, согласно предварительным данным ЦИК, является лидером в своем округе», - отмечается в заявлении.

При этом AMİP подчеркивает, что выборы являются легитимными и прошли в открытой конкурентной среде.

Партия гражданской солидарности (VHP) в своем заявлении указывает, что она на выборах была представлена 17 кандидатами, из которых трое, согласно предварительным данным ЦИК, лидируют в своих округах.

«Выборы 1 сентября прошли в условиях свободного волеизъявления граждан, которые имели возможность проголосовать за своего кандидата», - подчеркивает VHP.

Партия Большого Созидания (BQP) в своем заявлении отмечает, что "выборы Милли Меджлиса 7-го созыва прошли в демократической среде, в условиях свободной конкуренции".

Лидер партии Фазиль Мустафа по предварительным данным ЦИК побеждает в своем округе.

Партия «Ана Ветен» (AVP) в своем заявлении отметила, что ее председатель Гюнай Агамалы по предварительным данным является лидером в своем округе.

В заявлении партии отмечается, что она готова к «здоровому политическому диалогу» со всеми политическими силами, которые будут представлены в парламенте 7-го созыва.

Партия Демократических реформ (DİP) отмечает, что она была представлена на выборах 5 кандидатами и ее председатель Асим Моллазаде, согласно предварительным данным, является лидером в своем округе.

«Наши мониторинги, проведенные совместно с международными наблюдателями, показывают, что голосование соответствовало требованиям законодательства и в условиях здоровой конкуренции», - подчеркивает DİP.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi