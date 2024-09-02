Политические партии Азербайджана: Выборы в парламент прошли в условиях здоровой конкуренции

Политические партии Азербайджана, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября, выступили с заявлениями, в которых оценили выборы, как прошедшие в условиях здоровой конкуренции.

Политические партии Азербайджана, принявшие участие во внеочередных парламентских выборах 1 сентября, выступили с заявлениями, в которых оценили выборы, как прошедшие в условиях здоровой конкуренции.

Как сообщает Report, Партия национальной независимости Азербайджана (AMİP) в своем заявлении отмечает, что она участвовала во внеочередных выборах 8 кандидатами. «Председатель партии Ализаде Арзухан, согласно предварительным данным ЦИК, является лидером в своем округе», - отмечается в заявлении.

При этом AMİP подчеркивает, что выборы являются легитимными и прошли в открытой конкурентной среде.

Партия гражданской солидарности (VHP) в своем заявлении указывает, что она на выборах была представлена 17 кандидатами, из которых трое, согласно предварительным данным ЦИК, лидируют в своих округах.

«Выборы 1 сентября прошли в условиях свободного волеизъявления граждан, которые имели возможность проголосовать за своего кандидата», - подчеркивает VHP.

Партия Большого Созидания (BQP) в своем заявлении отмечает, что "выборы Милли Меджлиса 7-го созыва прошли в демократической среде, в условиях свободной конкуренции".

Лидер партии Фазиль Мустафа по предварительным данным ЦИК побеждает в своем округе.

Партия «Ана Ветен» (AVP) в своем заявлении отметила, что ее председатель Гюнай Агамалы по предварительным данным является лидером в своем округе.

В заявлении партии отмечается, что она готова к «здоровому политическому диалогу» со всеми политическими силами, которые будут представлены в парламенте 7-го созыва.

Партия Демократических реформ (DİP) отмечает, что она была представлена на выборах 5 кандидатами и ее председатель Асим Моллазаде, согласно предварительным данным, является лидером в своем округе.

«Наши мониторинги, проведенные совместно с международными наблюдателями, показывают, что голосование соответствовало требованиям законодательства и в условиях здоровой конкуренции», - подчеркивает DİP.