Политические партии Азербайджана распространили заявление в связи с позицией Байдена

Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление относительно позиции Президента США в связи с вопросом так называемого «геноцида армян».

Действующие в Азербайджане политические партии распространили заявление относительно позиции Президента США в связи с вопросом так называемого «геноцида армян».

Report представляет это заявление.

«Армянская государственность, построенная на исторических фальсификациях, во все времена прибегала к различным провокациям. На протяжении десятилетий армянская пропагандистская машина и покровители армян пытались доказать, что в Османской империи был совершен геноцид против армян, и убедить в этом весь мир. Истина же заключается в том, что во время Первой Мировой войны многие армяне умерли из-за сложных боевых условий, внутренних конфликтов, голода и болезней. Однако целенаправленно придается забвению то, что в тот период погибло больше турок, чем армян.

Если цель заключается в объективном изучении исторических фактов, то не следует искажать историческую реальность в политических целях, дело необходимо передать специализирующимся в этой области международным исследовательским институтам, а также известным историкам. Турция неоднократно заявляла о готовности открыть свои архивы для историков и выдвинула предложение о создании совместной комиссии для выявления истины.

За коварной политикой официального Еревана стоят такие абсурдные требования и притязания, как выплата им контрибуции и передача Армении части территории Турции. Именование в армянской литературе восточных провинций Турции

«Западной Арменией» также служит официальному закреплению этих притязаний.

Экспансионистская политика Армении, направленная на фальсификацию исторических фактов, на протяжении многих лет осуществлялась не только против братской Турции, но и против Азербайджана. Только во время мартовского геноцида 1918 года были убиты более 12 тысяч турок-мусульман. Тела многих из них не найдены. Еще одной трагедией ХХ века является Ходжалинский геноцид. 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования совершили безжалостное преступление в городе Ходжалы с населением 7 тысяч человек. Все эти события являются одними из самых тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и всего человечества и человечности. На протяжении многих лет эти преступления, являющиеся наглядным олицетворением агрессивной армянской политики, не получают политико-правовой оценки, что является свидетельством двойных стандартов.

Причиной внесения в последнее время в мировую повестку дня притязаний, связанных с так называемым «геноцидом армян», являются не только Армения и армянское лобби, но и глобальные силы, преследующие империалистические интересы, связанные с регионом. Понятие надуманного «геноцида армян» является лишь средством политического давления и проявлением политики двойных стандартов. Хорошо бы, чтобы силы, находящиеся «в поиске исторической правды», спросили с армянских националистов за безжалостные убийства, совершенные в Центральной Анатолии.

Действующие в Азербайджане политические партии заявляют, что всегда находятся рядом с братской Турцией и решительно осуждают позицию Президента США, лелеющего идеалы больного армянства в вопросе пресловутого «геноцида армян». Подобные подходы, сеющие нетерпимость между странами и народами, представляют угрозу поступательному мирному развитию отдельных регионов и человечества в целом.

1.Заместитель председателя - руководитель Центрального аппарата Партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов

2.Председатель Партии гражданской солидарности Сабир Рустамханлы

3.Председатель Партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы

4.Председатель Партии Единого Народного фронта Азербайджана Гудрет Гасангулиев

5.Председатель Партии великого созидания Фазиль Мустафа

6.Председатель Партии «Вахдат» Таир Керимли

7.Председатель Партии демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев

8.Председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде

9.Председатель Партии гражданского единства Сабир Гаджиев

10.Председатель Партии национального фронта Рази Нуруллаев

11.Председатель Партии «РЕАЛ» Ильгар Мамедов

12.Председатель Партии «Умид» Азербайджана Игбал Ага-заде

13.Председатель Партии Классического Народного фронта Мирмахмуд Фаттаев

14.Председатель Народной партии Азербайджана Панах Гусейн

15.Председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу

16.Председатель Партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев

17.Председатель Партии "Гражданин и развитие" Али Алиев

18.Председатель Партии национальной независимости Азербайджана Арзухан Ализаде

19.Председатель "АГ партия" Турал Аббаслы

20.Председатель Партии «Адалят» Ильяс Исмайлов

21.Председатель Партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев

22.Председатель Партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев

23.Председатель Партии свободных демократов Сульхаддин Акбер

24.Председатель Либерально-демократической партии Азербайджана Фуад Алиев

25.Председатель Партии национального единства Юнус Огуз

26.Председатель Партии «Айдынлар» Гуламгусейн Алибейли

27.Председатель Партии "Альянс во имя Азербайджана" Абуталыб Самедов

28.Председатель Социально-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде

29.Председатель Партии нового времени Муса Агаев

30.Председатель Партии социального благоденствия Азербайджана Эсли Кязимова

31.Председатель Республиканской народной партии Бадраддин Гулиев

32.Председатель Независимой народной партии Афлан Ибрагимов

33.Председатель Партии «Бирлик» Худадат Худиев

34.Председатель Партии национального единства Азербайджана Гаджибаба Азимов

35.Председатель Партии национальной солидарности Алисахиб Гусейнов

36.Председатель Партии республиканцев Азербайджана Субут Асадов

37.Председатель Партии свободных республиканцев Азербайджана Кямиль Сеидов

38.Председатель Партии "Азадлыг" Ахмед Оруджев

39.Председатель Азербайджанской партии «Текемюль» Тейюб Ганиоглу

40.Председатель Национально-демократической партии Азербайджана Туфан Керимов

41.Председатель Либеральной партии Азербайджана Авез Темирхан

42.Председатель Партии "Горгуд" Фирудин Керимов

43.Председатель Национально-демократической партии «Идрак» Осман Эфендиев

44.Председатель Партии Национальный конгресс Ихтияр Ширинов

45.Председатель Партии "Будущий Азербайджан" Агасиф Шакироглу

46.Председатель Партии социальной справедливости Матлаб Муталлимов

47.Коммунистическая партия Азербайджана - Гаджи Гаджиев, Рауф Гурбанов

48.Заместитель председателя Партии «Борцы за Азербайджан» Саадат Муслимова