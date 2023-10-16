​​​​​​​Политические партии Азербайджана поздравили президента

Действующие в Азербайджане политические партии направили обращение президенту Ильхаму Алиеву в связи с водружением азербайджанского флага в Ханкенди.

Действующие в Азербайджане политические партии направили поздравительное обращение президенту Ильхаму Алиеву в связи с водружением азербайджанского флага в Ханкенди.

Как сообщает Report, в тексте обращения говорится:

"Сегодня благодаря твердой политической воле, национальному единству и сильной армии флаг Азербайджана развевается в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере. Конституция Азербайджанской Республики применяется как основной закон на всей территории страны. Великие исторические моменты, которые мы наблюдаем в эти дни, стали возможны благодаря не международному праву, а нашей сильной экономике, героической армии, национальному единству и солидарности".