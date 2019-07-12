Министр внутренних дел: Полиция завершит 2019 год с высокими показателями

"Сотрудники и военнослужащие не будут жалеть сил в защите стабильности, мира, законных интересов граждан и государства от незаконных деяний, завершат 2019 год с высокими показателями".

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов заявил на обширном коллегиальном совещании, посвященном итогам борьбы с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности за 6 месяцев 2019 года и предстоящим задачам.

В.Эйвазов сказал, что в отчетный период оперативно-служебная деятельность в целом была удовлетворительной, отличалась высоким профессионализмом сотрудников и военнослужащих в сфере борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности. Он отметил, что успешно продолжается работа по совместному обеспечению с другими правоохранительными органами стабильности в стране и порядка.