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Полиция предупредила водителей о гололеде на дорогах в горных районах

Полиция предупредила водителей о гололеде на дорогах в горных районах 11:47
Внутренняя политика
15 февраля 2025 г. 12:21
Полиция предупредила водителей о гололеде на дорогах в горных районах

Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана призвало водителей, планирующих поездки в горные и предгорные районы, учитывать вероятность обледенения дорог и в связи с этим принять меры предосторожности.

Как сообщили Report в ведомстве, гололед в горных районах может затруднить движение транспорта, поэтому дорожная полиция принимает превентивные меры для обеспечения безопасности движения.

Сотрудники полиции совместно с дорожными службами проводят профилактическую работу и информируют водителей о текущей ситуации на трассах республиканского значения, добавили в дорожной полиции, призвав водителей перед поездкой в горные районы учитывать реальные погодные условия.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi dağlıq və dağətəyi bölgələrə gedən sürücülərə müraciət edib

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