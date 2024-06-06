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Полиция предостерегла водителей от нелегальных перевозок пассажиров в регионы

Полиция предостерегла водителей от нелегальных перевозок пассажиров в регионы
Внутренняя политика
6 июня 2024 г. 12:48
Полиция предостерегла водителей от нелегальных перевозок пассажиров в регионы

Дорожная полиция предупредила владельцев и водителей автобусов и микроавтобусов о мерах административного воздействия в виде запрета на передвижение этих транспортных средств в случае организации нелегальных перевозок пассажиров в регионы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД).

В ведомстве сообщили, что число поездок в регионе растет и граждане все чаще пользуются услугами лиц, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками.

"Однако, к сожалению, в большинстве случаев при нерегулярных перевозках не ведется контроль за техническим состоянием автотранспорта, предрейсовым медицинским осмотром водителей, режимом их труда и отдыха, соответствия технических характеристик автомобиля рельефу местности, не учитывается опыт работы водителей, все это во много раз увеличивает вероятность возникновения ДТП на дорогах, в первую очередь в горной местности", - отметили в дорожной полиции.

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