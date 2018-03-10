Полиция: На митинге присутствовало около 1 500 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Совместный митинг, проведенный Национальным советом и партией "Мусават" на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Махсул") в Ясамальском районе Баку, завершился без инцидентов.

Главное управление полиции города Баку распространило заявление в связи с митингом.

Как сообщили Report в ГУП, на митинге, состоявшемся с 15:00 до 17:00, приняли участие в общей сложности 1 500 членов партий Народного фронта Азербайджана, "Мусават" и Азербайджанской народной партии, Мусульманского единства, Движения NİDA, а также ряда оппозиционных неправительственных и молодежных организаций.

Случаев грубых нарушений общественного порядка и закона не отмечалось.

*** 16:27

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Национальный совет и партия "Мусават" проводят совместный митинг на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Махсул") в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, митинг проводится с согласия Исполнительной власти города Баку.

На митинге выступят председатель Национального совета Джамиль Гасанли, член Координационного совета Эльданиз Гулиев, председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, председатель Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли, председатель партии "Мусават" Ариф Гаджылы и заместитель председателя партии Сехавет Солтанлы.