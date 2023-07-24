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Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью "За отвагу"

Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью "За отвагу" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вусала Гулиева медалью "За отвагу".
Внутренняя политика
24 июля 2023 г. 19:45
Полицейский, спасший ребенка ценой собственной жизни, награжден медалью За отвагу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вусала Гулиева медалью "За отвагу".

Как передает в понедельник Report, согласно распоряжению, за спасение человеческой жизни при угрозе собственной старший сержант полиции Вусал Абульфаз оглу Гулиев награжден медалью "За отвагу" (посмертно).

Напомним, что 21 июля на берегу озера Узуноба в Нахчыване сержант полиции Гулиев Вусал Абульфаз оглу (1982 г.р.), отдыхавший с семьей в свободное от службы время, спас ребенка, который тонул в воде. Затем он снова бросился в воду, чтобы спасти мать ребенка (С.Асланлы), но утонул вместе с ней.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda göldə batan uşağı və anasını xilas etməyə çalışarkən ölən polis serjantı təltif olunub

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