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Полад Бюльбюльоглы: Принятие законопроекта "О дипломатической службе" укрепит правовые основы дипдеятельности

Полад Бюльбюльоглы: Принятие законопроекта "О дипломатической службе" укрепит правовые основы дипдеятельности Принятие нового законопроекта "О дипломатической службе" укрепит правовые основы дипломатической деятельности.
Внутренняя политика
13 декабря 2024 г. 12:43
Полад Бюльбюльоглы: Принятие законопроекта О дипломатической службе укрепит правовые основы дипдеятельности
Полад Бюльбюль оглы

Принятие нового законопроекта "О дипломатической службе" укрепит правовые основы дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, новый законопроект создаст условия для более эффективной работы дипломатов. "Год назад зарплата дипломатов была резко повышена. Нынешнее руководство МИД очень внимательно относится к работе послов и посольств. После принятия нового закона укрепятся правовые основы дипломатической деятельности", - сказал депутат.

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Версия на азербайджанском языке Polad Bülbüloğlu: Yeni qanunun qəbulundan sonra diplomatik fəaliyyətin hüquqi əsasları möhkəmlənəcək

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