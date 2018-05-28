Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Покорена новая вершина в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики по инициативе Фонда Гейдара Алиева и организации министерства экологии и природных ресурсов и Общественного объединения "Региональное развитие".

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, вершина на высоте 3740 метров над уровнем моря в горах Большого Кавказа в Гусарском районе названа "Пик 100-летия Республики" ("Cümhuriyyətin 100 illik zirvəsi").

Экспедиция состояла из профессиональных альпинистов и представителей организаций, участвующих в проекте.

На вершине установлено информационное табло, посвященное 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Проект был реализован в рамках мероприятий, проводимых в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева об объявлении 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики".