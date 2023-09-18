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Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время

Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время Похороны шехидов, останки которых были идентифицированы, будут организованы в ближайшее время в соответствии с требованиями законодательства и религиозными традициями.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 18:38
Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время

Похороны шехидов, останки которых были идентифицированы, будут организованы в ближайшее время в соответствии с требованиями законодательства и религиозными традициями.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов на международной конференции ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести“.

И.Ахундов также отметил, что семьям шехидов в скором времени будет предоставлена вся необходимая информация.

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Версия на азербайджанском языке Taleyi müəyyən edilmiş şəhidlərin dəfn mərasimləri yaxın zamanda təşkil olunacaq

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