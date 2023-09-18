Похороны шехидов, останки которых идентифицированы, будут организованы в ближайшее время

Похороны шехидов, останки которых были идентифицированы, будут организованы в ближайшее время в соответствии с требованиями законодательства и религиозными традициями.

Похороны шехидов, останки которых были идентифицированы, будут организованы в ближайшее время в соответствии с требованиями законодательства и религиозными традициями.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов на международной конференции ”Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести“.

И.Ахундов также отметил, что семьям шехидов в скором времени будет предоставлена вся необходимая информация.