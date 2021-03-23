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Похищены деньги и документы проживающего в Баку гражданина Великобритании

Похищены деньги и документы проживающего в Баку гражданина Великобритании В следственном отделе Сабаильского РОП продолжаются расследования
Внутренняя политика
23 марта 2021 г. 14:46
Похищены деньги и документы проживающего в Баку гражданина Великобритании

Гражданин Великобритании Алан Ньюбиггинг Кэмерон, временно проживающий в Сабаильском районе Баку, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный, воспользовавшись открытой дверью, проник в дом и похитил у него кошелек с 250 манатами, банковскими картами, документами и телефоном марки "Iphone-12".

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, сразу же при поступлении жалобы сотрудники 9-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции начали розыск лица или лиц, виновных в инциденте.

В результате операции, проведенной сотрудниками подразделения по "горячим следам", подозреваемые в совершении данного преступления Мамедова и Насреддинова были задержаны. В своих показаниях они признали совершенное преступление.

Мобильный телефон, документы, а также кошелек с банковскими картами, были возвращены владельцу. В следственном отделе Сабаильского РОП продолжаются расследования.

Пострадавший иностранный гражданин поблагодарил сотрудников полиции за оперативность, проявленную при обнаружении и возврате украденных вещей, и за проявленную чуткость.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayan Britaniya vətəndaşının pulu və sənədləri oğurlanıb

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