Погода в Азербайджане в первый день нового года

Погода в Азербайджане в первый день нового года

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, во второй половине дня юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью ожидается 5-7° тепла, днем-8-12 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 771 мм рт.ст., а относительная влажность воздуха-70-80%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в высокогорных районах возможны осадки, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 1-6° мороза, в высокогорье 10-15° мороза, днем 2-7 ° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram