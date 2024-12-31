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Погода в Азербайджане в первый день нового года

Погода в Азербайджане в первый день нового года Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Внутренняя политика
31 декабря 2024 г. 12:46
Погода в Азербайджане в первый день нового года

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, во второй половине дня юго-западный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью ожидается 5-7° тепла, днем-8-12 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 771 мм рт.ст., а относительная влажность воздуха-70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в высокогорных районах возможны осадки, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 1-6° мороза, в высокогорье 10-15° мороза, днем 2-7 ° тепла.

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