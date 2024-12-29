Погибший в авиакатастрофе Али Алимирзоев похоронен в Гусаре

В селе Судуроба Гусарского района после церемония прощания похоронен Али Алимирзоев 2002 года рождения, погибший в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

В селе Судуроба Гусарского района после церемония прощания похоронен Али Алимирзоев 2002 года рождения, погибший в результате крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает северное бюро Report, он был похоронен на кладбище села Судуроба.

В церемонии приняли участие родственники Алимирзоева, официальные лица района, руководители правоохранительных органов, сотрудники учреждений и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.