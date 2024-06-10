Погибший от удара молнии азербайджанский пограничник похоронен в Гяндже

Завершилась церемония прощания с Али Эльшан оглу Нагиевым, погибшим 9 июня при несении службы на территории пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) .

Завершилась церемония прощания с Али Эльшан оглу Нагиевым, погибшим 9 июня при несении службы на территории пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) .

Как сообщает региональное бюро Report, солдат Али Нагиев похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Напомним, что майор Бахыш Эльшан оглу Бахышлы и солдат Али Эльшан оглу Нагиев погибли в результате поражения молнией при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на территории Лянкарана.