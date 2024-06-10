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Погибший от удара молнии азербайджанский пограничник похоронен в Гяндже

Погибший от удара молнии азербайджанский пограничник похоронен в Гяндже Завершилась церемония прощания с Али Эльшан оглу Нагиевым, погибшим 9 июня при несении службы на территории пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) .
Внутренняя политика
10 июня 2024 г. 16:30
Погибший от удара молнии азербайджанский пограничник похоронен в Гяндже

Завершилась церемония прощания с Али Эльшан оглу Нагиевым, погибшим 9 июня при несении службы на территории пограничного отряда “Лянкяран” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) .

Как сообщает региональное бюро Report, солдат Али Нагиев похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Напомним, что майор Бахыш Эльшан оглу Бахышлы и солдат Али Эльшан оглу Нагиев погибли в результате поражения молнией при исполнении служебных обязанностей по охране государственной границы на территории Лянкарана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX-nin ildırım vurması nəticəsində həlak olan əsgəri Əli Nağıyev Gəncədə dəfn edilib

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