О нас

Погибшему в ходе несчастного случая военнослужащему может быть присвоен статус шехида

Погибшему в ходе несчастного случая военнослужащему может быть присвоен статус шехида Военнослужащему Юнису Васиф оглу Аббасову, погибшему накануне в результате несчастного случая в Кяльбаджаре, может быть присвоен статус шехида.
Внутренняя политика
16 июля 2024 г. 13:08
Погибшему в ходе несчастного случая военнослужащему может быть присвоен статус шехида

Военнослужащему Юнису Васиф оглу Аббасову, погибшему накануне в результате несчастного случая в Кяльбаджаре, может быть присвоен статус шехида.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов.

По его словам, для этого требуется справка из воинской части, где проходил службу погибший.

Военнослужащий сверхсрочной службы Юнис Аббасов сегодня похоронен на городском кладбище Загаталы. Он был женат, у него остались трое детей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bədbəxt hadisədə həlak olan hərbi qulluqçuya şəhidlik statusu verilə bilər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi