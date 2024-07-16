Погибшему в ходе несчастного случая военнослужащему может быть присвоен статус шехида

Военнослужащему Юнису Васиф оглу Аббасову, погибшему накануне в результате несчастного случая в Кяльбаджаре, может быть присвоен статус шехида.

Военнослужащему Юнису Васиф оглу Аббасову, погибшему накануне в результате несчастного случая в Кяльбаджаре, может быть присвоен статус шехида.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Парвиз Садраддинов.

По его словам, для этого требуется справка из воинской части, где проходил службу погибший.

Военнослужащий сверхсрочной службы Юнис Аббасов сегодня похоронен на городском кладбище Загаталы. Он был женат, у него остались трое детей.