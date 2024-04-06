Погибшему на учениях солдату армии Азербайджана присвоят статус шехида

Военнослужащему N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Салеху Халафову, погибшему в ходе учебных стрельб, будет присвоен статус шехида.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Пярвиз Садраддинов.

По его словам, решение о присвоении статуса шехида выносится на основании соответствующей справки, представленной в Государственную службу по мобилизации и призыву воинской частью, в которой служил погибший.

Отметим, что 5 апреля солдат Халафов Салех Кямал оглу погиб во время учений в результате выстрела из закрепленного за ним огнестрельного оружия. По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.