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Погибшему на учениях солдату армии Азербайджана присвоят статус шехида

Погибшему на учениях солдату армии Азербайджана присвоят статус шехида
Внутренняя политика
6 апреля 2024 г. 13:25
Погибшему на учениях солдату армии Азербайджана присвоят статус шехида

Военнослужащему N-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Салеху Халафову, погибшему в ходе учебных стрельб, будет присвоен статус шехида.

Об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Пярвиз Садраддинов.

По его словам, решение о присвоении статуса шехида выносится на основании соответствующей справки, представленной в Государственную службу по мобилизации и призыву воинской частью, в которой служил погибший.

Отметим, что 5 апреля солдат Халафов Салех Кямал оглу погиб во время учений в результате выстрела из закрепленного за ним огнестрельного оружия. По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun təlim zamanı həlak olan əsgərinə şəhid statusu veriləcək

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