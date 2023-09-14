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Погибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку

Погибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку Погибшего в результате ДТП азербайджанского военнослужащего Эльгюна Гасанова Эльшад оглу похоронили в Баку.
Внутренняя политика
14 сентября 2023 г. 12:12
Погибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку

Погибшего в результате ДТП азербайджанского военнослужащего Эльгюна Гасанова Эльшад оглу похоронили в Баку.

Как сообщает Report, он был предан земле на Аллее шехидов в Бина.

В церемонии приняли участие близкие шехида, официальные лица, представители общественности.

Напомним, 13 сентября в результате ДТП военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvtoqəzada həlak olan hərbçi Binə Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb

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