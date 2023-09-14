Погибшего в ДТП азербайджанского военнослужащего похоронили в Баку

Погибшего в результате ДТП азербайджанского военнослужащего Эльгюна Гасанова Эльшад оглу похоронили в Баку.

Погибшего в результате ДТП азербайджанского военнослужащего Эльгюна Гасанова Эльшад оглу похоронили в Баку.

Как сообщает Report, он был предан земле на Аллее шехидов в Бина.

В церемонии приняли участие близкие шехида, официальные лица, представители общественности.

Напомним, 13 сентября в результате ДТП военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.