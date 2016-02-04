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    Погиб военнослужащий азербайджанской армии, ликвидированы 3 члена диверсионной группы армян

    Армяне совершили очередную диверсию на армяно-азербайджанской государственной границе

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Армяне совершили очередную диверсию на армяно-азербайджанской государственной границе.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, 3 февраля в 17:50 в результате диверсионных действий врага погиб военнослужащий Мирзоев Имран Худаверди оглу. 

    Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

    Как сообщили в министерстве, в результате оперативных мероприятий подразделений Вооруженных сил Азербайджана были уничтожены 3 члена диверсионной группы. 

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