Погиб военнослужащий азербайджанской армии, ликвидированы 3 члена диверсионной группы армян

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Армяне совершили очередную диверсию на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, 3 февраля в 17:50 в результате диверсионных действий врага погиб военнослужащий Мирзоев Имран Худаверди оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким и родным шехида.

Как сообщили в министерстве, в результате оперативных мероприятий подразделений Вооруженных сил Азербайджана были уничтожены 3 члена диверсионной группы.