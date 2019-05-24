Первый вице-спикер: Поездки сопредседателей в регион не должны быть туристическим визитом

"Мы не имеем права быть слабыми ни в одной области. Как минимум должны предотвратить возможные дальнейшие беды".

Как сообщает Report, об этом выступая на круглом столе на тему "Система безопасности в Азербайджане. Нагорно-карабахский конфликт и пути его решения" сказал I вице-спикер, председатель парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

По его словам, сегодня статус-кво должен измениться, и ситуация не может оставаться прежней: "Мы неоднократно говорили это членам Минской группы ОБСЕ. Поездки не должны быть туристическим визитом. Почему не говорят, что Армения является оккупантом? Ведь не может быть двойного стандарта до такой степени. Территория Азербайджана не может измениться, Нагорный Карабах является нашей исконной землей. Ситуация в Армения не будет стабильной как сейчас, так и впредь".