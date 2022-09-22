Поездка главы государства в Лачын вызвала чувство гордости у каждого азербайджанца

«Как подчеркнул президент, никто и никакой звонок не могут повлиять на нашу волю. Поднятие азербайджанского флага в Лачине – еще одна причина для нашего счастья».

"Как подчеркнул президент, никто и никакой звонок не могут повлиять на нашу волю. Водружение азербайджанского флага в Лачыне – еще одна причина для нашего счастья и гордости".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльдар Гулиев.



Отметив, что армяне чуть ли не каждый день прибегают к провокациям, депутат сказал, что азербайджанский народ нельзя сломить подобными действиями.



Э.Гулиев коснулся визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лачын. Он отметил, что поездка главы государства в Лачын вызвала чувство гордости в сердцах каждого азербайджанца.

Отметив, что посещал Лачын в молодости, депутат подчеркнул, что по прошествии многих лет имел счастье увидеть этот прекрасный город, пусть и только по телевидению.

"Особое внимание следует уделить выступлению господина президента во время его визита в Лачын. Президент Ильхам Алиев заявил, что никто не может говорить с нами на языке ультиматума, и мы не должны ни на кого полагаться.

Хочу еще раз сказать, что никто и ничто не должно нас останавливать. Мы сторонники права, справедливости, международного права, и мы восстановили, защищали и защищаем нашу территориальную целостность. Как подчеркнул президент, никто и никакой звонок не может повлиять на нашу волю. Здесь речь идет об исконных землях Азербайджана, поэтому упомянутые вопросы это наше внутреннее дело. В таком случае к чьим словам нам прислушиваться?!

Азербайджанская армия не воевала ни на территории США, ни на территории Франции, наши воины освободили свои исконные земли от вражеской оккупации", - подчеркнул депутат.

Отметив, что он следил за войнами и конфликтами в регионе и даже в мировом масштабе, Э.Гулиев подчеркнул, что политический курс президента Ильхама Алиева всегда выделялся на общем фоне.

"Не следует забывать, что Ильхам Алиев – политик с большим авторитетом на международной арене. Поэтому мы должны еще теснее сплотиться вокруг политического курса Ильхама Алиева и таким образом ответить тем, кто льет воду на мельницу врага. В принципе, следует высоко оценить поездку президента в Лачын. Водружение азербайджанского флага в освобожденном Лачыне – еще одна причина для нашего счастья и гордости", - подчеркнул Э. Гулиев.