Поэт Мамед Исмаил похоронен в Товузе

Поэт Мамед Исмаил похоронен в родном селе Эсрик-Джирдахан Товузского района.

Как сообщает западное бюро Report, поэт в соответствии со своим завещанием похоронен рядом с могилой матери.

В церемонии похорон приняли участие члены семьи поэта, его родственники, поэты и писатели, официальные лица, представители общественности.

Мамед Исмаил родился в 1939 году в селе Асрик-Джирдахан. В 1966–1973 годах он работал редактором, старшим редактором, заведующим отделом в Государственном комитете телевидения и радиовещания Азербайджана, в 1976–1980 годах – главным редактором Объединения научно-популярных и массовых документальных фильмов киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы, а также занимал различные должности в других литературных и культурных отделах.