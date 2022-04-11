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Подписанные президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения успешно выполняются

Подписанные президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения успешно выполняются "Основным направлением деятельности президента Ильхама Алиева всегда является создание еще более сильного и мощного Азербайджана, большее развитие страны, усиление социальной защиты народа и улучшение жилищных условий".
Внутренняя политика
11 апреля 2022 г. 17:51
Подписанные президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения успешно выполняются

"Основным направлением деятельности президента Ильхама Алиева всегда является создание еще более сильного и мощного Азербайджана, большее развитие страны, усиление социальной защиты народа и улучшение жилищных условий".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат отметил, что в результате подписанных указов и распоряжений в ходе проведения коренных реформ по поручению Ильхама Алиева, который в 2018 году на последних президентских выборах вновь завоевал доверие азербайджанского народа и был переизбран президентом, обеспечены важные продвижения в социальном развитии страны: "С ростом экономической мощи страны под руководством президента, с усилением связей, сотрудничества Азербайджана в международной плоскости были предприняты важные шаги по усилению социальной защиты населения. В результате революционных реформ, проводимых с 2018 года и по сей день, минимальная зарплата граждан выросла в 2,3 раза, среднемесячная зарплата – на 40%".

Джавид Османов подчеркнул, что подписанные за последние четыре года президентом Ильхамом Алиевым указы и распоряжения успешно выполняются: "Это является показателем того, что наша страна в предстоящий период будет добиваться новых успехов в социальной политике".

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