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    ​Подписанные президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, связанные с представителями СМИ, коснулись 180 журналистов

    44 человека удостоены почетного звания Заслуженный журналист, 17 человек - звания Заслуженный работник культуры

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Подписанные 20 июля президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым четыре распоряжения, связанные с представителями СМИ, в целом коснулись 180 журналистов.

    Как сообщает Report, 1 человек удостоен ордена "За заслуги перед Родиной" второй степени, 4 человека - ордена "За заслуги перед Родиной" третьей степени, 91 человек - медали "Терегги".

    Кроме того, 44 представителя СМИ удостоены почетного звания "Заслуженный журналист", а 17 человек - звания "Заслуженный работник культуры".

    Два человека удостоены персональной президентской стипендии, а 21 человек - "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

    Ежегодно 22 июля отмечается как День национальной печати Азербайджана.  Отметим, что в этом году отмечается 140-летие национальной печати. 

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