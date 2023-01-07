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Подписан План мероприятий между Минобороны и Госкомитетом по работе с религиозными организациями

Подписан План мероприятий между Минобороны и Госкомитетом по работе с религиозными организациями Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан План совместных мероприятий на 2023 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской Армии.
Внутренняя политика
7 января 2023 г. 10:07
Подписан План мероприятий между Минобороны и Госкомитетом по работе с религиозными организациями

Между Министерством обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными организациями подписан План совместных мероприятий на 2023 год по борьбе с религиозным радикализмом в Азербайджанской Армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с документом определены места, даты и лица, ответственные за проведение мероприятий в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны.

На встречах, которые будут организованы в течение 2023 года, предусмотрены мероприятия, посвященные идее азербайджанства, сохранению и развитию национально-духовных и культурных ценностей, борьбе с радикальными религиозными течениями и экстремизмом, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями и другим темам.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Dini Komitə arasında birgə tədbirlər planı imzalanıb

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