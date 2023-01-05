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Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена

Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) подписан План совместных мероприятий на 2023 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защит
Внутренняя политика
5 января 2023 г. 18:09
Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена

Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписан План совместных мероприятий на 2023 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены места, даты и лица, ответственные за проведение предусмотренных в течение нынешнего года мероприятий в подчиненных Министерству обороны видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях, в том числе в специальных военно-учебных заведениях.

В рамках предстоящих мероприятий будет проведен ряд встреч, посвященных защите прав военнослужащих, изучению ситуации по защите прав человека, будут заслушаны доклады на различные темы и проведен обстоятельный обмен мнениями.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Defense, Ombudsman Office sign Joint Action Plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Ombudsman Aparatı birgə tədbirlər planı imzalayıb

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