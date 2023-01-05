Подписан план совместных мероприятий между Министерством обороны и Аппаратом омбудсмена

Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) подписан План совместных мероприятий на 2023 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защит

Между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписан План совместных мероприятий на 2023 год, предусматривающий работу по защите прав военнослужащих и изучение ситуации в области защиты прав человека.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены места, даты и лица, ответственные за проведение предусмотренных в течение нынешнего года мероприятий в подчиненных Министерству обороны видах войск (сил), соединениях, объединениях и воинских частях, в том числе в специальных военно-учебных заведениях.

В рамках предстоящих мероприятий будет проведен ряд встреч, посвященных защите прав военнослужащих, изучению ситуации по защите прав человека, будут заслушаны доклады на различные темы и проведен обстоятельный обмен мнениями.