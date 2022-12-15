Подписан меморандум о восстановительных работах в Восточно-Зангезурском экономическом районе

Подписан меморандум о восстановительных работах в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Подписан меморандум о восстановительных работах в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Как сообщает Report, состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между юридическим лицом "Служба восстановления, строительства и управления № 1" Восточно-Зангезурского экономического района, созданным согласно Указу президента Азербайджанской Республики с целью восстановления, реконструкции освобожденных территорий и реализации передовых проектов, и Бакинским государственным центром профессионального образования по промышленности и инновациям.

Сотрудничество в рамках меморандума предполагает подготовку специалистов по различным специальностям, удовлетворение будущих потребностей в кадрах и совместную деятельность предприятий.

Между сторонами планируется обмен квалифицированными кадрами, специалистами и студентами, координация совместных проектов, организация новых деловых контактов, конференций, семинаров.