О нас

Подписан меморандум о сотрудничестве между НГУ и коллегией адвокатов

Подписан меморандум о сотрудничестве между НГУ и коллегией адвокатов Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанской коллегией адвокатов подписан Меморандум о сотрудничестве.
Внутренняя политика
9 марта 2023 г. 19:35
Подписан меморандум о сотрудничестве между НГУ и коллегией адвокатов

Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанской коллегией адвокатов подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, члены коллегии адвокатов встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами университета для проведения обсуждений.

Ректор НГУ Эльбрус Исаев отметил, что юридический факультет действует в университете с 1996 года. В настоящее время на юридическом факультете продолжают обучение 514 студентов, из них 154 обучаются на очном отделении, 701 - заочном, а еще 229 студентов получают дополнительное образование. С 1996 года по настоящее время факультет окончили 3 126 студентов.

Затем выступил председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По итогам встречи между НГУ и Коллегией адвокатов Азербайджана был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNDU ilə Vəkillər Kollegiyası arasında birgə əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb

Самое читаемое

Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi