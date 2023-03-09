Подписан меморандум о сотрудничестве между НГУ и коллегией адвокатов

Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанской коллегией адвокатов подписан Меморандум о сотрудничестве.

Между Нахчыванским государственным университетом (НГУ) и Азербайджанской коллегией адвокатов подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, члены коллегии адвокатов встретились с профессорско-преподавательским составом и студентами университета для проведения обсуждений.

Ректор НГУ Эльбрус Исаев отметил, что юридический факультет действует в университете с 1996 года. В настоящее время на юридическом факультете продолжают обучение 514 студентов, из них 154 обучаются на очном отделении, 701 - заочном, а еще 229 студентов получают дополнительное образование. С 1996 года по настоящее время факультет окончили 3 126 студентов.

Затем выступил председатель Президиума Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По итогам встречи между НГУ и Коллегией адвокатов Азербайджана был подписан Меморандум о сотрудничестве.