Подозреваемому в убийстве пяти членов своей семьи Ахмеду Ахмедову продлили меру пресечения

Продлен срок ареста Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Продлен срок ареста Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, решение о продлении меры пресечения вынесено в Хатаинском районном суде.

Согласно решению этот срок продлен на 20 дней.

Отметим, что в феврале этого года в отношении Ахмеда Ахмедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Выявлены обоснованные подозрения в убийстве 13 февраля Ахмедом Ахмедовым (1999 года рождения) отца, матери и малолетнего брата, а также, ранее, по другому адресу, в убийстве Эльмиры Ахмедовой 1997 года рождения и ее малолетней дочери.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК, Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого по делу.