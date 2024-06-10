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Подозреваемому в убийстве пяти членов своей семьи Ахмеду Ахмедову продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве пяти членов своей семьи Ахмеду Ахмедову продлили меру пресечения Продлен срок ареста Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.
Внутренняя политика
10 июня 2024 г. 13:44
Подозреваемому в убийстве пяти членов своей семьи Ахмеду Ахмедову продлили меру пресечения

Продлен срок ареста Ахмеда Ахмедова, подозреваемого в убийстве пяти членов своей семьи в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report, решение о продлении меры пресечения вынесено в Хатаинском районном суде.

Согласно решению этот срок продлен на 20 дней.

Отметим, что в феврале этого года в отношении Ахмеда Ахмедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Выявлены обоснованные подозрения в убийстве 13 февраля Ахмедом Ахмедовым (1999 года рождения) отца, матери и малолетнего брата, а также, ранее, по другому адресу, в убийстве Эльмиры Ахмедовой 1997 года рождения и ее малолетней дочери.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК, Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого по делу.

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Версия на азербайджанском языке Ailəsinin beş üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun həbs qətimkan tədbirinin müddəti uzadılıb

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