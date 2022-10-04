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Подорвавшийся в Агдаме на мине офицер МЧС повышен в звании

Подорвавшийся в Агдаме на мине офицер МЧС повышен в звании Начальнику отдела укреплений и пиротехнической подготовки Управления боевой и специальной подготовки Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) капитану Сулейману Гейдарову досрочно присвоено воинское звание “м
Внутренняя политика
4 октября 2022 г. 14:18
Подорвавшийся в Агдаме на мине офицер МЧС повышен в звании

Начальнику отдела укреплений и пиротехнической подготовки Управления боевой и специальной подготовки Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) капитану Сулейману Гейдарову досрочно присвоено воинское звание “майор”.

Об этом Report сообщили в МЧС.

С.Гейдаров также награжден медалью ”За отличие в военной службе" 3-й степени.

Напомним, что С.Гейдаров был ранен в результате разрыва противопехотной мины во время операции по разминированию на территории Агдамского района.

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