Подорвавшийся в Агдаме на мине офицер МЧС повышен в звании

Начальнику отдела укреплений и пиротехнической подготовки Управления боевой и специальной подготовки Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) капитану Сулейману Гейдарову досрочно присвоено воинское звание “м

Начальнику отдела укреплений и пиротехнической подготовки Управления боевой и специальной подготовки Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) капитану Сулейману Гейдарову досрочно присвоено воинское звание “майор”.

Об этом Report сообщили в МЧС.

С.Гейдаров также награжден медалью ”За отличие в военной службе" 3-й степени.

Напомним, что С.Гейдаров был ранен в результате разрыва противопехотной мины во время операции по разминированию на территории Агдамского района.