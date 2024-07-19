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Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов

Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов В связи с созданием Агдеринского района на основе архивных данных и ортофото (фото с БПЛА) определены административные границы 23 населенных пунктов по Кяльбаджарскому району, 10 населенных пунктов по Агдамскому району и 26 населенных пунктов по Тертерско
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 16:09
Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов

В связи с созданием Агдеринского района на основе архивных данных и ортофото (фото с БПЛА) определены административные границы 23 населенных пунктов по Кяльбаджарскому району, 10 населенных пунктов по Агдамскому району и 26 населенных пунктов по Тертерскому району.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом главный инженер Проектно-исследовательского центра кадастра и землеустройства Чингиз Танрывердиев заявил на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, на основе этих границ были подготовлены и представлены в Администрацию президента карты, связанные с созданием Агдеринского района: "Карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов подготовлены и представлены в Администрацию президента".

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Версия на азербайджанском языке Xocalı, Xocavənd və Şuşa rayonlarının xəritələri hazırlanıb

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