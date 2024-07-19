Подготовлены карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов

В связи с созданием Агдеринского района на основе архивных данных и ортофото (фото с БПЛА) определены административные границы 23 населенных пунктов по Кяльбаджарскому району, 10 населенных пунктов по Агдамскому району и 26 населенных пунктов по Тертерско

В связи с созданием Агдеринского района на основе архивных данных и ортофото (фото с БПЛА) определены административные границы 23 населенных пунктов по Кяльбаджарскому району, 10 населенных пунктов по Агдамскому району и 26 населенных пунктов по Тертерскому району.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом главный инженер Проектно-исследовательского центра кадастра и землеустройства Чингиз Танрывердиев заявил на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, на основе этих границ были подготовлены и представлены в Администрацию президента карты, связанные с созданием Агдеринского района: "Карты Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов подготовлены и представлены в Администрацию президента".