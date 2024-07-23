Подготовлена памятка для сотрудников полиции в связи с парламентскими выборами

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, назначенными в Азербайджане на 1 сентября 2024 года, подготовлена памятка для сотрудников полиции.

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, назначенными в Азербайджане на 1 сентября 2024 года, подготовлена памятка для сотрудников полиции.

Как сообщает Report, памятка подготовлена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) совместно с Министерством внутренних дел (МВД).

Она призвана повысить информированность сотрудников полиции на выборах с целью дальнейшего совершенствования их служебной деятельности.

Памятка составлена на основе Конституции Азербайджанской Республики, Избирательного кодекса, закона "О полиции" и утвержденных Центральной избирательной комиссией нормативных документов.